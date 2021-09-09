Валерий Масалитин: Карпин максималист и, конечно, сам игрой сборной России недоволен

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Сейчас критики никакой не должно быть. Она должна быть в отношении игроков и команд. Потому что команды подготавливают игроков как технически, так и тактически. Карпин получил футболистов из клубов - семь повреждений в итоге было. Какие претензии к Карпину? Он, что, вышел, играл? Он не проходил с ними сбор на полтора месяца. Карпин максималист и он, конечно, сам этой игрой недоволен», - приводит слова Масалитина «Газета.ру».

Напомним, что под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле команду Мальты (2:0).

Команда Карпина после шести матчей в квалификации ЧМ-2022 с 13-ю очками занимают в группе Н второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.