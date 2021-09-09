«Арсенал» хочет подписать форварда «Севильи» Эн-Несири

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации La Colina de Nervion, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения 24-летнего марокканца в качестве возможной замены Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть стан лондонцев в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Эн-Несири присоединился к «Севилье» в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В сезоне-2020/21 он забил 22 гола в 45 матчах. Ранее он выступал за «Малагу» и «Леганес».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в трех встречах, отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.