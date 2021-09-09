«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону» за 80 миллионов евро

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар мог вернуться в состав «Барселоны» прошедшим летом.

Согласно данным Le 10 Sport, каталонский клуб был заинтересован в возвращении 29-летнего бразильца и предложил парижанам 80 миллионов евро за трансфер футболиста. Однако французы отказались отпускать своего игрока в другую команду. Тем самым, стороны не смогли прийти к согласию по данной сделке.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год. За «сине-гранатовых» он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 ассистов.

Переход бразильца в «ПСЖ» состоялся в августе 2017-го. Сумма его трансфера составила 222 миллиона евро. На счету нападающего 87 забитых мячей и 52 голевых передачи в 117 встречах. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.