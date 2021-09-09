Агент Азмуна предложил «Милану» подписать своего клиента летом 2022 года

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун все ближе к тому, чтобы покинуть петербургский клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает Calcio Mercato, агент 26-летнего иранца Фали Рамадани связался с «Миланом» на тему возможного перехода его клиента в стан «россонери». Отмечается, что красно-черные заинтересованы в подписании игрока на правах свободного агента и готовы вести переговоры по данной сделке с 1 января.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту действующего чемпиона РПЛ со стороны другого итальянского клуба – «Ромы».

Напомним, Азмун присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 90 матчах за сине-бело-голубых. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующий контракт футболиста истекает летом следующего года.