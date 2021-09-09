Камано смог покинуть Гвинею и находится в Стамбуле перед вылетом в Москву

Пресс-служба московского «Локомотива» заявила, что нападающий команды Франсуа Камано смог покинуть Гвинею.

Футболист на данный момент находится в Стамбуле и ждет вылета в Москву. В ближайшее время он должен прибыть в расположение клуба.

Напомним, что вооруженная группа устроила переворот в Гвинеи, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели.

Отборочный матч чемпионата мира-2022 с Алжиром, который был назначен на 6 сентября, был отменен из-за нестабильной политической ситуации в Гвинеи.