Уэйн Руни: После трансфера Роналду «Манчестер Юнайтед» способен побороться за титул

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти», Уэйн Руни заявил, что после перехода в стан манкунианцев из туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду у клуба есть шансы побороться за титул.

«Роналду окажет огромное влияние. Он все еще один из лучших футболистов мира. Думаю, мы все видели, что он сделал в игре с Ирландией. Роналду забил два прекрасных гола. Его возвращение повлияет на всю лигу. Думаю, теперь «Манчестер Юнайтед» наконец готов бороться за титул. Они должны сделать это в нынешнем сезоне. Думаю, у Роналду будут прекрасные моменты, он забьет много голов», - приводит слова Руни talkSPORT.

Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» заявила, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.