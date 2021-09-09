Самолет со сборной Германии на борту совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Об этом сообщает пресс-служба бундестим.

Напомним, что немецкая команда летела домой после победы в Рейкьявике над сборной Исландии (4:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной Германии сообщила, что незапланированная посадка связана с мерами предосторожности. Команда остается в самолете, который проходит проверку безопасности.

Добавим, что после победы над Исландией бундестим набрала 15 очком закрепилась на первом месте отборочной группы J, исландцы с четырьмя очками остались на пятой строчке.

8 октября в следующем туре Германию примет Румынию, а Исландия - Армению.