Полузащитник сборной Казахстана Валиуллин сдал положительную допинг-пробу

Фланговый полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает пресс-служба клуба из города Костонай, в крови 27-летнего футболиста были найдены запрещенные вещества после матча квалификации Лиги конференций с «Жилиной» (0:5), который состоялся 12 августа. В данный момент «Тобол» ведет внутреннюю проверку в связи с этой ситуацией.

Отметим, что результаты допинг-пробы пришли на личную почту Валиуллина 2 сентября – в тот момент хавбек уже находился в расположении сборной Казахстана.

1 сентября полузащитник отыграл полный матч в составе национальной команды против сборной Украины (2:2) в рамках квалификации на ЧМ-2022, отличившись двумя забитыми мячами.