Агент Клаудиньо и Малкома высказался об отстранении игроков на ближайшие матчи «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентами которого являются полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Малком, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его подопечные не смогут сыграть против «Ахмата» и «Челси».

Ранее стало известно, что ФИФА запретила обоим футболистам сыграть в ближайших встречах российской команды. Данная ситуация произошла по причине того, что руководство сине-бело-голубых не отпустило игроков в расположение сборной Бразилии. Таким образом, игроки будут недоступны для участия в официальных матчах до 14 сентября.

– Это абсолютно несправедливая ситуация! «Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду, тот забил гол и принес сборной золотую медаль, а теперь вынужден лишиться двух игроков на важные матчи. Это неправильно, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что 11 сентября «Зенит» проведет матч седьмого тура чемпионата России с «Ахматом», а спустя три дня подопечные Сергея Семака сыграют с «Челси» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.