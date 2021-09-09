Димитар Бербатов: Думаю, что Сульшер будет ставить Роналду в стартовый состав в важных матчах клуба

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил перспективы своего бывшего клуба после подписания контракта с нападающим Криштиану Роналду.

Напомним, что 36-летний португалец вернулся в стан «красных дьяволов» 31 августа. Сумма его трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал с командой двухлетний контракт.

– Это роскошная проблема. В данный момент в атаке команды могут выйти Санчо, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль и Роналду. Безусловно, не все будут начинать игры в старте. Но для этого и нужен главный тренер, чтобы правильно выстроить состав и предоставить всем игровое время. Как мне кажется, Роналду будет выходить в стартовом составе в важных матчах команды. Однако не стоит забывать о возрасте Криштиану и высоких скоростях в АПЛ. В любом случае, португалец также будет попадать под ротацию состава, – цитирует Бербатова портал Goal.

Добавим, что ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.