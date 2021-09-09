Форвард «Барселоны» Фати не примет участие в матчах с «Баварией» и «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати, который в наследство от Лионеля Месси получил 10-й номер, продолжает восстановление после травмы и не примет участие в ближайших матчах каталонцев против мюнхенской «Баварии» и мадридского «Атлетико». Об этом сообщает AS.

Напомним, что в ноябре 2020 года испанец выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор продолжает курс реабилитации. Ожидается, что вернуться на поле он сможет после следующего международного перерыва.

Добавим, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он провел 43 матча, забил 13 голов и отдал пять ассистов.