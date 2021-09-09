Матюнин назначен главным арбитром матча между «Ростовом» и «Краснодаром»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из арбитров обслужит матч седьмого тура чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Краснодар».

По информации источника, главной судьей предстоящей встречи назначен Алексей Матюнин. Его помощниками станут Адлан Хатуев и Максим Ковалев. Резервный арбитр – Роман Сафьян. Отвечать за работу VAR будут Сергей Карасев и его ассистент Валерий Данченко.

Напомним, матч «Ростов» – «Краснодар» состоится 13 сентября. Начало – в 19:30 мск.

На данный момент подопечные Юрия Семина занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Краснодарцы располагаются на шестой строчке с 11 очками.