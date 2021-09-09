Рустем Сайманов: Долг «Рубина» перед «Ак Барс Ареной» – 40 миллионов рублей? Да, это правда

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил о том, что казанский клуб имеет финансовую задолженность перед «Ак Барс Ареной».

Ранее представители стадиона подали судебный иск к казанской команде. Их заявление зарегистрировано 12 августа.

– Долг 40 миллионов рублей? Да, это правда. Акты еще не подписаны, у нас непонятная арендная стоимость. Она выше, чем должна быть, – цитирует Сайманова ТАСС.

Напомним, что перед матчами сборной России в рамках отбора на чемпионат мира-2022 РПЛ временно приостановила действия сертификатов «Рубина» на домашнем стадионе. Данное решение было принято в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ак Барс Арене».

12 сентября подопечные Леонида Слуцкого должны провести домашний матч против «Урала» в рамках седьмого тура чемпионата России.