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09 сентября 12:55
автор: Владислав Корегин

Александр Кокорин: Иногда после матчей я могу позволить себе выпить пиво

Российский игрок выступает в чемпионате Италии с января 2021 года.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал об особенностях питания в флорентийском клубе, а также поделился своими предпочтениями в алкоголе.

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний россиянин не провел ни одного матча в составе «фиалок».

– В команде у нас есть специальный человек, который создает меню для футболистов. Стараюсь употреблять ту пищу, которую он рекомендует. Конечно, мне нравилось ходить в «Макдоналдс», есть фастфуд…По поводу алкоголя скажу, что иногда после матча могу позволить себе пиво. Я не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но не пиво. Это неправда. В Италии в порядке вещей выпить бокал вина за ужином. В России только едят, – сказал Кокорин в интервью пресс-службе «Фиорентины».

Напомним, Кокорин присоединился к клубу серии А 27 января этого года, подписав контракт на 3,5 года. За «фиалок» форвард отыграл четыре встречи, проведя на поле 91 минуту. Однако он не смог отличиться результативными действиями.

В России нападающий выступал за «Зенит», «Динамо», «Спартак» и «Сочи».

источник: ФК «Фиорентина»
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