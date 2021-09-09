Агент форварда «Атлетико Минейро» Савио: Никаких предложений от ЦСКА по моему клиенту не приходило

Агент Джулиано Родригес, клиентом которого является фланговый нападающий «Атлетико Минейро» Савио, опроверг появившуюся информацию о том, что его подопечного хотел подписать ЦСКА.

Ранее стало известно, что армейский клуб предложил десять миллионов евро за покупку 17-летнего бразильца. Однако команды не успели оформить сделку до конца трансферного окна, закрывшегося в России 7 сентября.

– Я разговаривал с исполнительным директором «Атлетико Минейро» – на самом деле никаких предложений по Савио от ЦСКА не приходило. В наше агентство тоже не обращались, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, Савио является воспитанником академии «Атлетико Минейро». За взрослую команду он провел 20 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023 года.

За сборную Бразилии U-16 форвард забил четыре гола в шести встречах.