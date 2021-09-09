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09 сентября 13:21

Кузьмичев назначен куратором системы подготовки молодых футболистов в «Спартаке»

Ранее специалист был руководителем академии «Локомотива».

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объявил о том, что куратором системы подготовки молодых футболистов московского клуба стал Владимир Кузьмичев.

«Владимир Кузьмичев приступил к работе в «Спартаке». Известный российский менеджер будет курировать систему подготовки молодых футболистов - «Спартак 2», молодежка, академия», - приводит слова Зеленова «СЭ».

Напомним, что ранее Владимир Кузьмичев занимал пост директора академии «Локомотива», специалист покинул эту должность в декабре 2020 года.

Добавим, что после шести туров в чемпионате России «Спартак» расположился на десятой позиции, набрав семь очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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