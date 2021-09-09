Муриэль может выбыть на долгий срок из-за мышечной травмы

Пресс-служба «Аталанты» сообщила о том, что нападающий команды Луис Муриэль выбыл из строя из-за травмы.
Отмечается, что 30-летний колумбиец получил серьезное мышечное повреждение в матче второго тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:0). Медицинский штаб клуба принял решение освободить игрока от физических нагрузок в течение ближайшей недели.
Напомним, в нынешнем сезоне Муриэль принял участие в двух встречах, отличившись одним забитым мячом.
После двух туров серии А «Аталанта» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
источник: ФК «Аталанта»