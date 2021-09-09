Сергей Семак: Отстранение Клаудиньо и Малкома? Это абсолютно абсурдная ситуация

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу отстранения полузащитников Клаудиньо и Малкома на ближайшие матчи петербургской команды.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила обоим футболистам сыграть в ближайших встречах российского клуба. Данная ситуация произошла по причине того, что руководство сине-бело-голубых не отпустило игроков в расположение сборной Бразилии. Таким образом, футболисты будут недоступны для участия в официальных матчах до 14 сентября.

– Клуб занимается этим вопросом – наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут. Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных игроков и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Отметим, что помимо Клаудиньо и Малкома, в ближайших играх российской команды не сыграет колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» в рамках седьмого тура РПЛ состоится 11 сентября. Спустя три дня петербургский клуб сыграет в Лондоне против «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.