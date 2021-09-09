Алекс Крал: Для меня было честью выступать за «Спартак» - величайший клуб в России

Опорный полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал обратился к «Спартаку» после своего перехода из стана красно-белых в лондонский клуб.

Напомним, что 23-летний чех присоединился к «молотобойцам» на правах аренды с последующим правом выкупа. В новой для себя команде хавбек будет выступать под 33-м номером.

– Хочется сказать слова благодарности «Спартаку» за эти два прекрасных года. Я всегда буду помнить наши победы, а также болельщиков, которых можно по праву назвать нашим 12-м игроком. Также говорю «спасибо» моим бывшим товарищам по команде, помогавшим мне с адаптацией в России. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! «Спартак» навсегда останется в моем сердце, – написал Крал на своей странице в Instagram.

Добавим, что чешский футболист защищал цвета московской команды в период с 2019 по 2021 год. Всего за красно-белых он провел 60 матчей, отдав шесть результативных передач. В прошлом сезоне игрок вместе с клубом стал серебряным призером чемпионата России.