Матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» смогут посетить не более 3000 болельщиков

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что матч команды против «Крыльев Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России посетят не более 3000 человек.

По информации источника, такое решение принял Роспотребнадзор, уже уведомивший представителей железнодорожников. Отмечается, что игру московского клуба на стадионе смогут увидеть лишь владельцы сезонных абонементов.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 11 сентября в 14:00 мск.

На данный момент подопечные Марко Николича занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Самарский клуб располагается на 11-й строчке с семью очками.