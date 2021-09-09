Федун посетил тренировку «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федуна посетил тренировку основной команды в Тушино, сообщает пресс-служба красно-белых.

Отметим, что в тренировочном занятии приняли участие всей игроки московского клуба, уезжавшие в свои сборные на матчи отбора к ЧМ-2022, кроме форварда Джордана Ларссона – вчера футболист сборной Швеции находился в заявке национальной команды на игру с Грецией (1:2), однако на поле не появился, оставшись на скамейке запасных.

Напомним, 11 сентября «Спартак» сыграет на своей домашней арене против «Химок» в рамках седьмого тура чемпионата России. В данный момент подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.