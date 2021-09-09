13 европейских лиг, включая РПЛ, выступили против проведения чемпионата мира каждые два года

Официальный сайт Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступил с заявлением по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.

Напомним, что на изменении формата проведения мирового первенства настаивают власти Саудовской Аравии. При этом их инициативу поддержали 166 федераций.

– Лиги выступают против того, чтобы ЧМ проводился каждые два гола. Ассоциация будет бороться против того, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые могут нанести вред внутренним чемпионатам. Мы считаем, что возникновение новых соревнований как на континентальном, так и на глобальном уровнях не является решением текущих проблем футбола в условиях перегруженного календаря, – говорится в заявлении.

Добавим, что помимо РПЛ заявление подписали две высшие лиги Англии (премьер-лига и Английская футбольная лига), а также лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.