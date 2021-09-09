«Ливерпуль» поборется с «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» за подписание Кессье

Центральный полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации портала Il Milanista, в услугах 24-летнего ивуарийца заинтересован «Ливерпуль», намеренный усилить свою среднюю линию в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно о том, что игрока также хотят подписать «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.

Напомним, Кессье выступает за «Милан» с 2019 года. В общей сложности он отыграл за клуб 184 матча, забил 30 голов и отдал 15 ассистов. Его контракт истекает летом 2022 года.

В данный момент руководство «россонери» пытается договориться с футболистом о деталях нового соглашения.