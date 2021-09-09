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09 сентября 16:55
автор: Владислав Корегин

«Челси» готов рассмотреть подписание Кунде в зимнее трансферное окно

Летом 2021 года английский клуб не смог согласовать сделку по приобретению француза.

Руководство «Челси» может предпринять еще одну попытку подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Согласно информации ESPN, лондонский клуб готов возобновить переговоры по переходу 22-летнего француза в январе, если испанская сторона снизит стоимость трансфера своего футболиста до 50 миллионов евро.

Напомним, что прошедшим летом «андалусийцы» отказались продавать защитника в «Челси» дешевле 80 миллионов евро. При этом лондонцы уже согласовали условия личного контракта с игроком.

Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 91 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

источник: ESPN
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