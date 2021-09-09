«Челси» готов рассмотреть подписание Кунде в зимнее трансферное окно

Руководство «Челси» может предпринять еще одну попытку подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Согласно информации ESPN, лондонский клуб готов возобновить переговоры по переходу 22-летнего француза в январе, если испанская сторона снизит стоимость трансфера своего футболиста до 50 миллионов евро.

Напомним, что прошедшим летом «андалусийцы» отказались продавать защитника в «Челси» дешевле 80 миллионов евро. При этом лондонцы уже согласовали условия личного контракта с игроком.

Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 91 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.