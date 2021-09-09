Касильяс открыл свой центр вратарей в Дубае

Бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс открыл свой первый центр подготовки вратарей. Он называется «Центр подготовки вратарей Икера Касильяса» и находится в Дубае (ОАЭ). Проект был одобрен Спортивным советом Эмирата.

«Я всегда мечтал отдать долг спорту, который дал мне все, поэтому я открыл центр, посвященный развитию талантливых голкиперов. Несмотря на то, что центр будет тренировать вратарей, наша главная задача - находить хороших молодых футболистов и развивать их», - цитирует AS Касильяса.

Центр также сможет обучать профессиональных вратарей, в том числе вратарей из других стран. Помимо этого, планируется подготовка тренеров для вратарей.

Касильяса является воспитанником «Реала», за который он в общей сложности провел 725 матчей, завоевав 18 трофеев. В составе сборной Испании голкипер становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Последним клубом вратаря был «Порту», с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.