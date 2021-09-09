«Бавария» может подписать Вернера летом 2022 года

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может вернуться в чемпионат Германии, где ранее он выступал за «Лейпциг» и «Штуттгарт».

Как сообщает немецкий портал Sport1, 25-летнего футболиста планирует подписать «Бавария». По информации источника, мюнхенский клуб считает футболиста «аристократов» отличным кандидатом на замену форварду Роберту Левандовски.

Добавим, что в августе этого года польскому игроку исполнилось 33 года. В данный момент руководство баварцев находится в поиске вероятного сменщика нападающего в будущем.

Помимо Вернера, действующий чемпион бундеслиги хочет подписать форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Вернер стал игроком «Челси» в июле прошлого года, подписав с клубом пятилетний контракт. В общей сложности он принял участие в 55 матчах лондонцев во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.