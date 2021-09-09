Зе Луиш: Я вернусь более сильным, чем был

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш опубликовал новый пост в своем Instagram.

«Футболист просто хочет играть в футбол. Теперь это право у меня отняли, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, просто чтобы заниматься любимым делом, где бы то ни было», - написал нападающий.

1 сентября стало известно, что «Локомотив» отозвал травмированного 30-летнего Зе Луиша, который выбыл на период от полутора до двух с половиной месяцев. Это было сделано для того, чтобы в заявку были включены новички команды – Гирано Керк и Фаустино Анджорин.