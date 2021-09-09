«Локомотив» сообщил, что Камано прилетел в Москву

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что нападающий команды Франсуа Камано прибыл в Москву.

Как сообщает источник, сегодня 25-летний гвинеец прилетел в столицу России рейсом из Стамбула. Затем он отправился на домашний стадион железнодорожников, чтобы провести там индивидуальную тренировку. К общей группе команды форвард присоединится завтра.

Таким образом, футболист может принять участие в матче седьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов», запланированном на 11 сентября.

Напомним, что вооруженная группа устроила переворот в Гвинеи, приостановила действие конституции, взяла в заложники президента и заблокировала все поездки в течение недели. По этой причине Камано временно не мог покинуть свою страну.