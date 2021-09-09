ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 сентября 17:31
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» попросил РЖД увеличить бюджет клуба

Клуб просит о дополнительных трех миллиардах рублей.

Руководство московского «Локомотива» попросило совет директоров РЖД увеличить бюджет футбольного клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, речь идет о трех миллиардах рублей, а данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем совете директоров РЖД.

Напомним, что после прихода в «Локомотив» немецкого специалиста Ральфа Рангника, клуб провел мощную трасферную компанию этим летом, потратив на покупку игроков на 25 миллионов евро больше, чем на их продажу.

Самыми громкими приобретениями «Локомотива» этим летом можно назвать нападающего Джирано Керка, купленного у «Утрехта», полузащитника Фаустина Анджорина, которого арендовали у «Челси», хавбека Алексиса Бека-Бека, перешедшего из «Кана» и защитника Тина Едвая, который до этого играл в «Аугсбурге».

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рижское "Динамо" не справилось с "Трактором"Mercedes-Benz представил электрокары старших автомобилей своей линейки: EQE и EQGЭкс-защитник сборной России отправится во второй дивизионВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФТуктамышева выложила фото от которого невозможно оторвать глазУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего белья
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Взлет «Рубина», падение ЦСКА и американские горки «Спартака». Как за год изменилась стоимость клубов РПЛ
Перед возобновлением чемпионата России сравним динамику трансферных стоимостей участников РПЛ-2021/22.
«Мамаева любовь. Продолжение». Экс-супруга футболиста «Ростова» Алана пожаловалась на «угрозы чеченцев»
На скандальном интервью, после которого журналист Нобель Арустамян уволился с телевидения, история взаимоотношений Павла и Аланы Мамаевых, разумеется, не закончилась.
Отстранение Малкома и Клаудиньо — не повод горевать. У «Зенита» появилась классная отмазка на случай провала в Лондоне
Почему чемпион России лишился на матчи с «Ахматом» и «Челси» бразильских лидеров.
Мы — из будущего! Россия готова возглавить Futurous Games, которые перевернут весь мировой спорт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» презентовал новое движение «Futurous – игры будущего».
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика