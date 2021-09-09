«Локомотив» попросил РЖД увеличить бюджет клуба

Руководство московского «Локомотива» попросило совет директоров РЖД увеличить бюджет футбольного клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, речь идет о трех миллиардах рублей, а данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем совете директоров РЖД.

Напомним, что после прихода в «Локомотив» немецкого специалиста Ральфа Рангника, клуб провел мощную трасферную компанию этим летом, потратив на покупку игроков на 25 миллионов евро больше, чем на их продажу.

Самыми громкими приобретениями «Локомотива» этим летом можно назвать нападающего Джирано Керка, купленного у «Утрехта», полузащитника Фаустина Анджорина, которого арендовали у «Челси», хавбека Алексиса Бека-Бека, перешедшего из «Кана» и защитника Тина Едвая, который до этого играл в «Аугсбурге».