Бахтиер Зайнутдинов: Думаю, после матча боснийцы поняли, что они недооценили нас

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов подвел итоги отборочного матча ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Игра завершилась со счетом 2:2, один из мячей забил хавбек армейцев.

«Было обидно, когда мы с тренером пошли на пресс-конференцию. Они задавали такие вопросы, как «Сможете ли вы забить гол?» Я им ответил «да», они нас недооценили. Конечно, было обидно. Поэтому я хотел доказать себе и им, что мы можем, и наша команда проявила характер. Думаю, после матча они поняли, что недооценили нас », - сказал Зайнутдинов YouTube-каналу Федерации футбола Казахстана.

После пятого тура отбора к ЧМ-2022 Казахстан находится на последнем месте с тремя очками, однако идущая второй Украина имеет в активе пять очков. Впереди еще четыре тура.