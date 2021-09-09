Тренер БАТЭ Виталий Жуковский: Не вижу ничего плохого в коронавирусе

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. Он отметил, что не видит в нем ничего плохого.

«Я хотел сделать это обращение, чтобы не волновать болельщиков, что я в принципе в клубе и там просто болезнь. И в тот момент, когда мне стало плохо, я не мог определить, что у меня коронавирус. После этого я сделал тест, а результат узнал только во вторник. А потом ушли и тренеры, и футболисты. И все стали показывать, что это положительный тест.

Так что страха не было. Коронавирус... Совершенно не вижу в этом ничего плохого, но было неприятно, лежать в больнице в не очень хорошем состоянии, когда в принципе я очень хорошо знаю людей, и лечил их нормально».

В 2020 году среди всех чемпионатов мира только в Белоруссии продолжал разыгрываться местный чемпионат. В мае 2020 года среди ТОП лиг Европы первой вернулась немецкая Бундеслига без болельщиков.