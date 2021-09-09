Тульский «Арсенал» впервые сформировал женскую команду

Впервые в истории в составе «Арсенала» сформирована женская молодежная команда, передает «Тульский футбол».

Просмотр девушек, желающих присоединиться к коллективу, состоялся в августе. В результате в клуб были отобраны 14 игроков женского пола в возрасте от 11 до 14 лет. В октябре клуб планирует провести дополнительный набор девушек 2007-09 годов.

Наличие в клубе женской команды - требование РФС для получения лицензии.

После шести туров РПЛ «Арсенал» занимает предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице с четырьмя очками. Следующий матч состоится 11 сентября в 14:00 мск против столичных армейцев.