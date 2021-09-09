Вечеслав Малафеев - о комплектации сборной России: Не вижу необходимости в Дзюбе

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил результаты сборной в матчах сентябрьского отборочного раунда ЧМ-2022. Россияне дома сыграли вничью с Хорватией (0:0), обыграли Кипр (2:0) и обыграли Мальту (2:0) дома.

«Если футболисты с языками на плечах добиваются побед и зарабатывают очки в каждом матче, то команде и ее стилю игры можно многое простить. Что касается физики, то здесь сам Валерий Георгиевич заявляет, что есть проблемы. Мы видим это по мышечным травмам, которые футболисты получают во время подготовки к матчам, и в самих играх, и по возникающим ошибкам, уменьшающимся темпам игры.

Разве в сборной не было дефицита Артема Дзюбы? Считаю, что в нынешней команде все на своих местах. Судя по игре команды, я не вижу голода и необходимости в Дзюбе», - передает слова Малафеева Sport24.

Напомним, Артем Дзюба сравнялся с Александром Кержаковым по числу голов за сборную России (30). Теперь оба спортсмена занимают первую строчку в рейтинге ее лучших бомбардиров.

Рыночная стоимость Дзюбы по данным портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.