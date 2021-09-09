РПЛ объявила тендер на трансляцию матчей чемпионата со следующего сезона

Правление российской премьер-лиги объявило об отказе от первичного предложения «Матч ТВ» и о проведении конкурса на реализацию медиаправ со следующего сезона.

«Абсолютным большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября», - говорится в сообщении опубликованном пресс-службой РПЛ.

Напомним, что ранее сообщалось, что помимо «Матч ТВ» в трансляции РПЛ заинтересованы три интернет-платформы.