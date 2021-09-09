Роспотребнадзор снизил посещаемость матчей ЦСКА до 1 тысячи, «Спартаку» можно заполнять 3 тысячи

Как сообщает «СЭ», ЦСКА получил письмо из Роспотребнадзора о снижении максимальной посещаемости до 1 тысячи зрителей. «Локомотиву» и «Спартаку» разрешили пропустить на ближайшие домашние матчи РПЛ и Лиги Европы до 3 тысяч зрителей.

При этом матчи национальной сборной недавно прошли в Москве при 20 тысячах зрителей с Хорватией в «Лужниках», на матч с «Мальтой» разрешили прийти 15 тысячам зрителей на «Открытии Банк Арене». У Роспотребнадзора нет претензий к РФС по организации и проведению этих матчей.