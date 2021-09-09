Сборная Германии приземлилась во Франкфурт-на-Майне на запасном самолете

Сборная Германии по футболу вылетела из Эдинбурга на запасном самолете и приземлилась в Германии, сообщает официальный Twitter команды.

Запасной борт с немецкой командой прибыл в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Некоторые члены команды и тренерский штаб пересядут на другой рейс в Мюнхен.

Напомним, самолет сборной Германии, летевший той ночью из Рейкьявика во Франкфурт, совершил вынужденную посадку. Сигнал экстренной помощи был отправлен над шотландским городом Арброт. Самолет совершил незапланированную посадку в Эдинбурге. Тревога 7700 означает, что на борту произошла авария.