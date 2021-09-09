Арустамян сообщил причину срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА

Журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах неудачного перехода полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

«Кастильехо получал в Милане 2 миллиона евро, ЦСКА был готов взять на себя эту зарплату. Но за день до окончания окна агентство потребовало для Саму зарплату 3,5 миллиона евро, еще 1 миллион евро - комиссию агентства. Это важный нюанс: 1 миллион евро - это не стоимость аренды, которая якобы причиталась «Милану», а комиссионные. ЦСКА на эти условия не согласился. В клубе посчитали, что их воспринимали как бездонную бочку: если Россия, то можно по максимуму стряхнуть деньги. А в ЦСКА нет зарплаты в 3,5 миллиона евро, согласие на условия Кастильехо означало бы нарушение внутреннего лимита зарплат клуба», - написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Кастильехо играет в «Милане» с 2018 года. В Серии А футболист провел 82 встречи, в которых смог забить 7 голов.