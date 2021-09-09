Влашич и Зума провели первую тренировку в «Вест Хэме» (фото)

Курт Зума и Никола Влашич провели первую тренировку с «Вест Хэмом» в четверг, 9 сентября. Футболисты вернулись после матчей сборных в свои клубы.

Напомним, Зума перешел в «Челси» в январе 2014 года из «Сент-Этьена». В прошлом сезоне он отыграл за «синих» 36 матчей во всех турнирах, забив пять голов. В минувшее летнее трансферное окно игрок присоединился к «Вест Хэму».

Напомним, 31 августа было объявлено о переходе Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм». Хорват подписал пятилетний контракт с лондонским клубом за 30 миллионов евро.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. В армейский клуб он перешел из «Эвертона».