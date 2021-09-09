РПЛ выступила против идеи проведения ЧМ каждые два года

Российская премьер-лига (РПЛ) и 12 других европейских лиг выступили против проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом сообщает Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

Помимо РПЛ, заявление подписали две высшие лиги Англии (Премьер-лига и Английская футбольная лига), а также лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции, Дании, Румыния и Польша.

«Футбольный календарь требует согласия всех сторон и может быть результатом баланса между клубным и национальным, а также внутренним и международным футболом», - передает «МК-Спорт» заявление организации.

Нынешний регламент подразумевает проведения ЧМ каждые четыре года. Следующий ЧМ пройдет в Катаре в 2022 году.