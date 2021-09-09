Криштиану Роналду: Я здесь для этого, чтобы вернуть «Манчестер Юнайтед» к трофеям

Нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«Я приехал сюда не отдыхать. Раньше в этом клубе у меня все было хорошо, мы регулярно выигрывали трофеи. Я играл в этой футболке много лет. Но теперь я здесь, чтобы снова побеждать. Я готов к игре и думаю, что буду ключевым игроком в ближайшие 3-4 года», - цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.