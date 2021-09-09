УЕФА открыл дело против «Тобола» из-за положительной допинг-пробы Валиуллина

УЕФА открыл дело против казахстанского «Тобола» из-за положительной допинг-пробы полузащитника Руслана Валиуллина.

Какое вещество попало в организм спортсмена не сообщается.

«Информация доведена до руководства клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста. Допинг-проба у Руслана Валиуллина была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» - «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда он уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана», - приводит сообщение казахстанского клуба «МК-Спорт».

Добавим, что именно Валиуллин сравнял счет на 96-й минуте матча сборных Казахстана и Украины в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре (2:2).

Отметим, что в игровых видах спорта редко присуждают техническое поражение, если на допинге попался один спортсмен. Так, бразильская волейболистка Тандара получила информацию о положительной допинг-пробе лишь после того, как сыграла на четвертьфинале Олимпиады, и единственной проблемой для сборной Бразилии было лишь отсутствие игрока в дальнейших играх.