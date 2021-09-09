Агент Маньяков считает, что зимой у «Спартака» будет проведена хорошая трансферная политика

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о неудачном трансферном окне «Спартака». Летом красно-белые приобрели только центрального защитника Максимилиано Кофри из середняка чемпионата Бельгии «Сен-Трюйден».

«Были разногласия в руководстве клуба. Думаю, сейчас порядок наведется, появится определенная структура. Зимой «Спартак» ждут интересные трансферные решения. Все будет зависеть от тех сумм, которые будут предложены. И мы знаем, что владелец «Спартака» - очень щедрый человек», - сказал Маньяков Sport24

По итогам 6 туров РПЛ красно-белые набрали 7 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч в Российской премьер-лиге «Спартак» проведет против «Химок» 11 сентября.