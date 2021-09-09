Сафонов считает, что он пока не достоин играть в сборной России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о решении тренерского штаба сборной России не приглашать его на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.

«За сборной интересно следить. Я играл со всеми ребятами в команде, поэтому мне это интересно. Я переживаю за них. Трезво оцениваю себя. Мне кажется, что сейчас я не в лучшем состоянии для сборной, но там должны играть лучшие. Не скажу, что на данный момент я самый сильный. Мне нужно привести себя в форму, и тогда мы будем бороться», - сказал Сафонов в интервью Тимуру Журавелю.

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла три матча в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022 против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).