Хорватский «Хайдук» делал предложение по переходу Смольникова, игрок отказался от трансфера

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что правый защитник Игорь Смольников отказался переходить в хорватский «Хайдук» во время летнего трансферного окна. В июне 32-летний футболист расторг контракт с «Краснодаром», а через месяц перешел в тульский «Арсенал».

Сплит «Хайдук» очень настойчиво звал к себе Смольникова. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: «Смотри, принимай решение».

Нам дали контракт на 3 года. Игорь несколько раз общался со спортивным директором клуба, но не решился переехать и остался в России», - сказал Маньяков Sport24.

В прошлом сезоне Смольников, выступая за «Краснодар», провел 23 матча за клуб, отдав две голевые передачи и получив пять желтых карточек. Футболист провел в сумме 1357 минут на поле.