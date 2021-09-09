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09 сентября 21:30
автор: Александр Бойченко

Хорватский «Хайдук» делал предложение по переходу Смольникова, игрок отказался от трансфера

«Хайдук» предлагал контракт на три года.

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что правый защитник Игорь Смольников отказался переходить в хорватский «Хайдук» во время летнего трансферного окна. В июне 32-летний футболист расторг контракт с «Краснодаром», а через месяц перешел в тульский «Арсенал».

Сплит «Хайдук» очень настойчиво звал к себе Смольникова. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: «Смотри, принимай решение».

Нам дали контракт на 3 года. Игорь несколько раз общался со спортивным директором клуба, но не решился переехать и остался в России», - сказал Маньяков Sport24.

В прошлом сезоне Смольников, выступая за «Краснодар», провел 23 матча за клуб, отдав две голевые передачи и получив пять желтых карточек. Футболист провел в сумме 1357 минут на поле.

источник: Sport24.ru
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