Защитник «Лиона» Джером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии. Он заплатит бывшей девушке штраф в размере 1,8 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда. Сумма будет выплачиваться ежедневно в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии обвиняет футболиста в нанесении телесных повреждений в результате побоев. Говорят, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска на Карибах после ссоры. Помимо штрафа, Боатенгу грозило тюремное заключение сроком до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, еще одна бывшая девушка защитника, была найдена мертвой в своей квартире в Берлине. Bild со ссылкой на немецкую полицию сообщает, что ее смерть не была насильственной.