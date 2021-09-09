Okko и Start могут объединиться для покупки прав на РПЛ

По информации «СЭ», в тендере на покупку медиа-прав РПЛ возможно объединение двух порталов, конкурирующих с «Матчем». В частности, Okko и Start могут создать альянс. Компании продолжают сотрудничать и сейчас: «Старт видеосервис» - премиальный партнер Okko.

На данный момент «Матч ТВ» имеет право транслировать Тинькофф РПЛ. Сегодня правление лиги приняло решение отклонить приоритетное предложение телеканала. Только «Зенит» проголосовал против этого решения. Воктябре состоится тендер за реализацию прав Российской премьер-лиги между несколькими холдингами.