Линекер уверен в том, что Кейн побьет рекорд Руни по голам за сборную

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением, что нападающий Гарри Кейн обязательно побьет рекорд Уэйна Руни по голам за сборную.

«Мы видим, что в футболе появляется все больше и больше команд из очень маленьких стран, что позволяет им играть против самих себя в очень продуктивном стиле.

Конечно, это специфика европейского футбола, поскольку, например, в Южной Америке нет такого активного разделения стран. Имея это в виду, Гарри обязательно побьет рекорд Уэйна Руни», - сказал Линекер Sky Sports.

Уэйн Руни - лучший бомбардир сборной Англии за все время. Он забил 53 гола в 120 матчах. Кейн пятый с 41 голом в 64 играх.