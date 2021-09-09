Хиддинк завершает тренерскую карьеру

Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. Его последним местом работы была сборная Кюрасао, которую он не смог вывести на чемпионат мира.

«В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так получилось, что вчера я говорил об этом с руководством», - сказал Хиддинк. «Мы пришли к решению, что сейчас лучше сделать паузу, потому что они пойдут другим путем».

Он также рассказал о своих планах.

«Я собираюсь остановиться. Безусловно, - цитирует эксперта Voetbal International. - Буду я поступать, как Дик Адвокаат? Нет, нет».

По ходу своей тренерской карьеры Хиддинк тренировал ряд футбольных клубов и сборных, включая такие коллективы, как: сборная Нидерландов (1994-1998), «Реал Мадрид» (1998-1999), ПСВ (2001-2006), сборная России (2006 - 2010), «Челси» (2015-2016 исполняющий обязанности).