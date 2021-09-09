«Спасибо за все, волшебник». Сборная России поблагодарила Хиддинка за его карьеру в команде

Пробежка для Матыцина, Стратегия для Мишустина… Олимпиада — для Казани? Как прошел второй день форума «Россия — спортивная держава»

В четверг 9 сентября фактически была исчерпана рабочая программа IX Международного форума «Россия – спортивная держава», и этот день в столице Татарстана был насыщен не только круглыми столами и панельными дискуссиями.