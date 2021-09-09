«Спасибо за все, волшебник». Сборная России поблагодарила Хиддинка за его карьеру в команде

В пресс-службе сборной России выразили благодарность бывшему главному тренеру команды Гусу Хиддинку. 74-летний голландский специалист объявил о завершении карьеры.
«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», - говорится в сообщении команды в Telegram-канале.
По ходу своей тренерской карьеры Хиддинк тренировал ряд футбольных клубов и сборных, включая такие коллективы, как: сборная Нидерландов (1994-1998), «Реал Мадрид» (1998-1999), ПСВ (2001-2006), сборная России (2006 - 2010), «Челси» (2015-2016 исполняющий обязанности).
В качестве тренера Хиддинк является шестикратным чемпионом Эредивизи, обладателем Межконтинентального кубка с «Реалом», Кубка Англии с английским «Челси», а также завоевал бронзу чемпионата Европы со сборной России в 2008 году.