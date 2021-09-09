Клопп отреагировал на ушиб Ван Дейка в матче с Турцией

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о физическом состоянии защитника Вирджила ван Дейка, который получил ушиб в матче Нидерландов против Турции (6:1) в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года.

«Вы знаете, это было тревожно. После матча я написал ему: «Ты в порядке?» - «Да» - «Сто процентов?» - «Двести» - «Ты пришлешь мне видео, чтобы я увидел, что ты не хромаешь?» - «Да, все пройдет».

В общем, это был непростой момент, но в остальном все в порядке», - цитирует Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

Напомним, ван Дейк получил травму в столкновении с голкипером «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче пятого тура английской Премьер-лиги сезона 2020-2021 (2:2). Вратарь прыгнул ему в ноги, но избежал наказания, так как голландец попал в офсайд. Впоследствии Вирджил лечился от травмы крестообразных связок на протяжении года, ропустив финальную стадию Евро-2020.